Fumo, donne più esposte a quello passivo: maggiori danni alla salute rispetto agli uomini

L'analisi del Global Burden of Disease pubblicata su The Lancet Public Health ha analizzato il carico di malattia determinato dal fumo passivo in 204 Paesi e territori. Il fumo di "seconda mano" rappresenta una causa di malattia, e di conseguente mortalità, nei non fumatori con particolare danno sulle popolazioni di donne, bambini e adolescenti. La pubblicazione ha analizzato dati dal 1990 al 2023 rilevando un carico di malattia (burden) complessivo preoccupante con 2.7 milioni di persone esposte al fumo passivo di cui 767 milioni tra 0 e 14 anni. Di questi ben 1.49 miliardi sono donne, circa il 55% del totale.