Sette bambini obesi su 10 rischiano di esserlo anche in età adulta

Secondo il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute, coordinato dall'Iss, nel nostro Paese il 19% dei bambini nella fascia 8-9 anni è in sovrappeso. Il 10% è in condizione di obesità, con un ulteriore 2,6% di obesità grave. È un dato che, seppur in lieve miglioramento rispetto agli anni scorsi, colloca l'Italia tra i primi Paesi europei per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile. Ci sono poi, differenze numeriche tra le diverse regioni e i contesti sociali: i giovani più affetti da obesità sono i bambini che vivono nel Sud Italia e che appartengono alle fasce socioeconomiche più svantaggiate.