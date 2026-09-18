Presentata alla Camera dei deputati la XIV edizione della Campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo

In libreria dal 25 settembre "Storie di vita, storie di cura. Testa-collo: biografia a fumetti di un distretto anatomico", il volume a fumetti edito da BeccoGiallo in occasione della "Make Sense Campaign 2026". Scritto da Massimo Cirri e illustrato da Davide Narducci ed Ernesto Anderle, con la collaborazione scientifica di Aiocc, Stefano Ratti e Veronica Moretti, il volume raccoglie quattro storie vere di pazienti affetti da patologie oncologiche del distretto testa-collo. A fare da filo conduttore è proprio la voce di Cirri, psicologo e giornalista, che in queste pagine racconta anche la propria esperienza personale. Il volume sarà presentato nell'ambito di una serie di incontri e mostre dedicate, secondo un calendario che, a partire dal 17 settembre, e oltre il termine della campagna, raggiungerà diverse città d'Italia. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito aiocc.it.