Padova, paziente fuori controllo distrugge l'area del pronto soccorso dell'ospedale

L'uomo, nella tarda serata di sabato 5 settembre, si è presentato al triage chiedendo di essere trattenuto. Non sussistendo i presupposti, gli era stata prospettata la possibilità di svolgere un colloquio specialistico con uno psichiatra all'ospedale di Reggio Emilia, attivandosi per organizzare il relativo trasporto. Mentre il medico di turno era al telefono per concordare il tutto coi colleghi, l'uomo si è avvicinato all'improvviso e lo ha colpito con un pugno al volto. Un infermiere è intervenuto per difenderlo, ma a sua volta è stato aggredito. Da qui l'allarme al 112 coi militari che quando sono arrivati hanno trovato l'uomo disteso sul pavimento, in stato di alterazione. Le due vittime dell'aggressione sono state medicate con una prognosi di 5 e 7 giorni.