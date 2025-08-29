Saponara (Messina), medico di base aggredito nel suo studio: è grave in ospedale

Nello stesso studio medico, nel 1995, fu ucciso a colpi di pistola il dottore Vittorio Meli, 62 anni, suocero di Panarello che all'epoca dei fatti era sindaco di Saponara. Per l'omicidio i carabinieri fermarono un 41enne paziente del medico, che soffriva di turbe psichiche. L'uomo, che era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, confessò il delitto e consegnò l'arma utilizzata. Il fermato aveva più volte detto di essere convinto che le sue condizioni si erano aggravate per una cura ''sbagliata'' che gli aveva prescritto il dottore Meli.