Lamezia Terme (Catanzaro), aggredisce medici e infermieri al pronto soccorso: arrestato

Un gambiano di 24 anni è stato arrestato dopo che ha aggredito e malmenato due medici cubani e due infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L'episodio ha provocato momenti di tensione e di paura tra il personale dell'ospedale, rimasto per un periodo di tempo alla totale mercé del migrante, risultato, tra l'altro, assuntore di sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo l'arresto, è stato piantonato in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure necessarie per attenuare il forte stato di agitazione e prevenire comportamenti violenti.