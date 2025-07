Genova, ubriaco aggredisce un infermiere in ospedale: arrestato

Ancora violenza all'ospedale Villa Scassi di Genova, nel quartiere Sampierdarena. Gli agenti hanno arrestato un 27enne, ecuadoriano, che poco prima ha aggredito un infermiere del pronto soccorso. L'uomo è arrivato in ospedale ubriaco. Quando è stato fatto sdraiare su una barella, ha reagito in maniera violenta. Prima ha iniziato a insultare il personale e dopo è passato alle vie di fatto, colpendo un infermiere. A quel punto i colleghi e il personale medico hanno chiamato la polizia e nel frattempo hanno cercato di bloccare l'aggressore. Solo una settimana fa, un altro paziente in agitazione psicomotoria, mentre aspettava la valutazione dello specialista psichiatra ha iniziato a minacciare e aggredire il personale sanitario e gli altri pazienti presenti, sputando, lanciando oggetti e danneggiando i mobili, compreso l'impianto antincendio.