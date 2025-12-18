Tempi d'attesa lunghi, donna aggredisce medico nel Napoletano: arrestata

La polizia ha arrestato in flagranza differita una 46enne napoletana per lesioni personali a un operatore sanitario. Nella serata di martedì gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori, ad Acerra (Napoli), per la segnalazione di un'aggressione ai danni di personale sanitario. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni medici i quali hanno raccontato che due donne, poco prima, si erano lamentate dei tempi di attesa troppo lunghi per una visita e per questo motivo, una di loro aveva dapprima inveito contro gli stessi e successivamente aggredito un medico. I poliziotti, anche grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, hanno accertato l'aggressione ai danni del personale medico e arrestato la donna.