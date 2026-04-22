A denunciare i fatti è stato Nicola Paoli, segretario del Sindacato dei medici italiani del Trentino. Dopo che il medico di famiglia gli aveva prescritto una terapia, l'uomo si sarebbe infatti rifiutato di andarsene pretendendo che gli venissero aumentati i giorni di malattia. "Incurante dell'invito a lasciare lo studio, l'uomo ha dato in escandescenze", ha raccontato Paoli. "Ha messo le mani addosso al medico che cercava di lasciare l'ambulatorio, gli ha rotto la chiave mentre cercava di chiudere lo studio e ha bloccato di fatto l'attività del medico stesso che, spaventato, ha lasciato lo stabile per andare a cercare aiuto". Dallo studio poi è sparito un ricettario.