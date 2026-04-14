Tumore al pancreas, un nuovo potenziale farmaco raddoppia il tempo di sopravvivenza dei pazienti

Revolution Medicines fa sapere che la loro pillola quotidiana ha centrato tutti gli obiettivi primari e secondari in un trial di persone, il cui tumore era già progredito con un altro trattamento. I pazienti che hanno assunto Daraxonrasib sono sopravvissuti di norma 13,2 mesi rispetto ai 6,7 mesi di coloro i quali si sono sottoposti alla chemioterapia con un aumento di 6,5 mesi, ha spiegato l'azienda.