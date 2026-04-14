Tumore al pancreas, un nuovo potenziale farmaco raddoppia il tempo di sopravvivenza dei pazienti
La pillola giornaliera Daraxonrasib ha superato con successo la terza fase della sperimentazione clinica. Gli studiosi: "Risultati impressionanti"
© -afp
Un nuovo farmaco per il tumore al pancreas, sviluppato dall'azienda californiana Revolution Medicines ha superato con successo la terza fase della sperimentazione clinica. Si chiama Daraxonrasib e ha quasi raddoppiato il tempo tipico di sopravvivenza dei pazienti, riducendo il rischio di morte del 60% rispetto alla chemioterapia, rende noto l'azienda.
Revolution Medicines fa sapere che la loro pillola quotidiana ha centrato tutti gli obiettivi primari e secondari in un trial di persone, il cui tumore era già progredito con un altro trattamento. I pazienti che hanno assunto Daraxonrasib sono sopravvissuti di norma 13,2 mesi rispetto ai 6,7 mesi di coloro i quali si sono sottoposti alla chemioterapia con un aumento di 6,5 mesi, ha spiegato l'azienda.
"Questi sono risultati impressionanti che cambiano la pratica clinica e il nostro focus ora è quello di avanzare rapidamente per portare questa potenziale nuova opzione di trattamento ai pazienti che hanno bisogno urgente di un nuovo trattamento", ha affermato Mark Goldsmith, Ceo di Revolution Medicines. Goldsmith ha definito questi risultati senza precedenti, sottolineando che nessuna medicina ha mostrato un beneficio complessivo di sopravvivenza di oltre un anno nella terza fase della sperimentazione clinica.
La pillola dell'azienda californiana potrebbe fornire una nuova opzione di trattamento alle persone affette da tumore al pancreas, una malattia aggressiva con il più basso tasso di sopravvivenza a cinque anni (del 13%), rispetto a ogni altra forma principale di cancro. Daraxonrasib ha come target generali le mutazioni RAS, che guidano la crescita del tumore e si trovano nel 90% dei casi di tumore al pancreas.
Per i pazienti questi risultati sono "davvero rivoluzionari", dice il dottor Shubham Pant, professore di oncologia medica gastrointestinale al MD Anderson Cancer Center all'Università del Texas che racconta di aver partecipato a numerosi altri studi nel campo che non sono andati a buon fine e che altri precedenti trial positivi hanno esteso la sopravvivenza solo di alcune settimane o mesi.
"Daraxonrasib potrebbe diventare un fondamento sul quale costruire ed essere usato insieme ad altri farmaci", evidenzia Andrew Aguirre, direttore associato del Hale Family Center for Pancreatic Cancer Research. Questi risultati sono "un progresso significativo" di cui "essere veramente entusiasti perché rappresenta davvero una solida base", ha detto.
“E onestamente, possiamo essere ottimisti che, prendendo come target le RAS in questa popolazione di pazienti e speriamo in molti altri contesti per il cancro al pancreas e molte altre malattie difficili da curare, ci possa essere un reale beneficio per i pazienti ed essere qualcosa che potrebbe continuare a espandere e usare in combinazione", ha aggiunto Aguirre.