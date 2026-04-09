Tumori, il rischio di ammalarsi sale tra i single: ecco perché

Per scoprirlo, i ricercatori hanno esaminato un ampio set di dati che copre dodici stati Usa e include dati demografici e oncologici relativi a oltre quattro milioni di casi di tumore in una popolazione di oltre cento milioni di persone, raccolti tra il 2015 e il 2022. Gli esperti hanno analizzato i casi di tumori maligni diagnosticati a partire dai trent'anni di età e hanno confrontato i tassi di vari tipi di cancro in base allo stato civile, ulteriormente suddivisi per sesso ed etnia e aggiustati per età. Hanno poi suddiviso lo stato civile in due gruppi: persone che sono o erano state sposate (inclusi quindi divorziati e vedovi); e persone che non erano mai andate all'altare.