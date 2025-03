Il matrimonio fa ingrassare: per lo sposo il rischio di obesità triplica

Ebbene è emerso che essere sposati si associa al sovrappeso in entrambi i sessi, con un rischio aumentato del 62% rispetto agli uomini non sposati e del 39% rispetto alle donne non sposate. Una relazione molto più forte è stata riscontrata tra matrimonio e obesità negli uomini: quelli sposati avevano una probabilità 3,2 volte maggiore di essere obesi rispetto agli uomini non sposati. Anche l'età è risultata un fattore di rischio indipendente di sovrappeso e obesità in entrambi i sessi. Ogni anno di età in più aumentava il rischio di sovrappeso del 3% negli uomini e del 4% nelle donne, e il rischio di obesità del 4% negli uomini e del 6% nelle donne. Nelle donne, ma non negli uomini, un'alfabetizzazione sanitaria inadeguata aumentava il rischio di obesità del 43%, mentre la presenza di depressione raddoppiava il rischio di obesità.