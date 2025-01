Torre del Greco (Napoli), i parenti di un paziente insultano il personale dell'ospedale | A Catania medico preso a pugni e a calci al Policlinico universitario

Nuovo caso di aggressione verbale ai danni di personale sanitario in servizio degli ospedali nel Napoletano. A denunciarlo è "Nessuno tocchi Ippocrate", il gruppo social che racconta le vessazioni subite in corsia di medici e infermieri. L'ultimo episodio denunciato si è verificato venerdì sera all'ospedale Maresca di Torre del Greco dove, intorno alle 22, il personale in servizio al triage "è stato aggredito - viene scritto sulla pagina Facebook - dai parenti di un paziente. Per fortuna solo parolacce, offese e minacce solo perché il personale ha fatto da scudo con i congiunti del ricoverato". A Catania un medico è stato aggredito al Policlinico universitario.