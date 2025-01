Vigevano, arriva l'orologio anti-aggressioni per medici e infermieri

"Ieri per sbaglio- aggiunge la dottoressa Dora Perricelli- abbiamo premuto il tasto dell'orologio e abbiamo visto che funziona. La centrale operativa ha subito risposto e, anche se ovviamente abbiamo detto loro che si è trattato di un errore, siamo riuscite a verificare che questo strumento è utile ed efficace". E precisa: "Non è collegato direttamente con le forze dell'ordine, ma con un numero preordinato che ci mette in contatto con loro. Ci sembra uno strumento utile e molto efficace". "All'interno del nostro ospedale, di fronte al pronto soccorso, c'è un presidio di forze dell'ordine che però non funziona per tutte le 24 ore perché non hanno la possibilità di gestirlo per tutte quelle ore. Ci sono comunque utili perché alle chiamate rispondono", racconta la donna. E conclude: "Negli ultimi tempi è stata dura, ma per fortuna siamo stati supportati dalla nostra direzione e l'arrivo di questo smartwatch ci aiuta tantissimo e siamo contenti di sperimentarlo. Ci sentiamo più sicuri".