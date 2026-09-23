"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 28 settembre al 3 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 28 settembre al 3 ottobre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 28 settembre al 3 ottobre
Orhan si indebita per pagare un avvocato che eviti il carcere a Ogulcan, ma è tutto inutile: il giorno dell'udienza il giudice conferma l'arresto, e in cella il ragazzo viene aggredito dai compagni. Intanto Doruk prova a riappacificarsi con Asiye, che però non riesce a perdonargli di averla trascurata nei momenti difficili.
La speranza torna in casa Eren quando il ragazzo ferito si risveglia dal coma e sua madre ritira la denuncia contro Ogulcan.
Anche la scomparsa di Emel si risolve per il meglio: Kaan la ritrova e la riporta sana e salva alla sua famiglia. Sengul, cacciata di casa da Orhan dopo aver tentato di dare Emel in adozione, lascia credere di essersi trasferita dalla sorella, ma in realtà passa le notti in strada.
A scuola i ragazzi hanno un compito di fotografia: Omer e Susen lavorano insieme sul tema delle emozioni, mentre Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.