"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 21 al 26 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 21 al 26 settembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 21 al 26 settembre
Il segreto sulla morte di Kadir continua a tormentare Orhan, che fatica ad accettare di dover tacere per proteggere i ragazzi.
Asiye va a fare le pulizie da Ilknur, che si mostra molto gentile con lei e la piccola Emel, ma la situazione sta per precipitare. Per rimediare all'incidente della sera prima, che ha fatto ammalare Emel, Ilknur e Burhan portano provviste e doni alla famiglia Eren, al pollaio.
Aybike e Berk sono sempre più affiatati, tanto che lui la presenta a sua madre come la sua fidanzata. Intanto Ayla riceve una telefonata di Resul.
La tensione esplode durante una cena a casa di Ilknur, che aveva invitato tutta la famiglia Eren: i ragazzi si scontrano con l'arroganza di Emir, il nipote della donna.
Preoccupato per lui, Orhan corre in ospedale e scopre che Emir ha subito un trauma cranico ed è in coma, con i medici incerti sull'evoluzione della prognosi.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.