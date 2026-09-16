"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 21 al 25 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "My Sweet Lie", la nuova serie turca disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco cosa vedremo nel corso degli appuntamenti disponibili nella settimana dal 14 al 18 settembre.
"My Sweet Lie", le anticipazioni dal 21 al 25 settembre
Dopo aver parlato della madre defunta con Berrin, Rafet inizia a nutrire dubbi sulle circostanze della sua morte e chiede al padre perché non siano mai andati a farle visita al cimitero.
Intanto, Suna chiede a Nejat spiegazioni sul bacio: lui si comporta come se non fosse mai accaduto.
Serkan finge un'uscita sportiva e porta Nejat nel bosco, dove Burcu, complice, conduce Suna: l'obiettivo è lasciarli soli per qualche ora.
Infine, Pervin continua a contattare Sevket, ma lui le chiede di lasciarlo in pace. Intanto Nejat e Suna non riescono a smettere di pensare l'uno all'altra e ai baci rubati.
"My Sweet Lie", la trama
Il protagonista di "My Sweet Lie" è Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, l'uomo cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontarle una piccola bugia bianca, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.
Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.
Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.
"My Sweet Lie", il cast
Accanto all'attore Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per "Terra Amara", dove interpretava Fikret Fekeli, ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra. Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
Dove vedere "My Sweet Lie"
La serie, ambientata in Turchia nella Istanbul dei giorni nostri, è disponibile in esclusiva gratuita on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.