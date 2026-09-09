"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 14 al 18 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "My Sweet Lie", la nuova serie turca disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco cosa vedremo nel corso degli appuntamenti disponibili nella settimana dal 14 al 18 settembre.
"My Sweet Lie", le anticipazioni dal 14 al 18 settembre
Sevket riceve la visita di Enise. Sune e Saniye colgono la complicità tra i due e scelgono di dare una mano perché il rapporto sbocci.
Hande si presenta a casa di Dogan con la scusa di far visita a Sevket e ottiene la conferma che Aylin sia in realtà Suna, sua figlia.
Dopo aver scoperto la vera identità di Suna, Hande la minaccia: rivelerà tutto a suo padre. Per evitarlo, Suna vede una sola via d'uscita: andarsene per sempre.
Enise crede che tra Tolga e Suna possa nascere qualcosa e fa di tutto per farli restare da soli. Tolga risponde a una telefonata di Nejat sul cellulare di Suna e Nejat si ingelosisce.
Infine, per il compleanno di Aylin, Pervin organizza a sorpresa una romantica giornata al lago per Suna e Nejat. Lui accetta divertito; Suna, invece, esita.
"My Sweet Lie", la trama
Il protagonista di "My Sweet Lie" è Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, l'uomo cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontarle una piccola bugia bianca, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.
Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.
Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.
"My Sweet Lie", il cast
Accanto all'attore Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per "Terra Amara", dove interpretava Fikret Fekeli, ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra. Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
Dove vedere "My Sweet Lie"
La serie, ambientata in Turchia nella Istanbul dei giorni nostri, è disponibile in esclusiva gratuita on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.