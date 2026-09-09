"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 14 al 19 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 14 al 19 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 14 al 19 settembre
Aysel lascia Zehra per lavorare a tempo pieno da Yildiz. Zehra chiede perdono a Yildiz e Asuman, ma viene respinta.
Su suggerimento di Ender e Sahika, Feride registra di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman, convinta che complottino alle sue spalle. Il colpo di scena arriva alla cerimonia per i 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, dove la registrazione rubata viene proiettata, rivelando come le due la deridano ferocemente.
Aiutata da Emir, Yildiz assume un affascinante attore per una finta cena e ingelosire Cagatay, mentre Ender e Sahika tramano nell'ombra.
Pentita della denuncia contro Yildiz, Zehra le chiede perdono e propone un piano per scagionarsi agli occhi di Feride, mentre Yildiz prosegue il suo piano contro Cagatay.
Infine, Yildiz organizza un tour per mostrare alle donne dell'alta società la nuova umile condizione di Ender e Sahika.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.