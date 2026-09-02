"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 7 al 12 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 7 al 12 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 7 al 12 settembre
I novelli sposi si recano da Hasan Ali che, a differenza dell'ex, accoglie la notizia con gioia ed elogia Yildiz. Intanto Zehra riesce con l'inganno ad attirare Ender nello chalet.
Preoccupata per le minacce di Zehra, Ender cerca di consolidare il legame con Hasan Ali facendo leva sul suo fascino, mentre Yildiz e Cagatay affrontano le conseguenze del matrimonio segreto ormai scoperto.
Asuman, delusa per non essere stata informata, chiede ad Hasan Ali se sosterrà la coppia. L'uomo organizza allora una cena per festeggiare i neosposi, accogliendo ufficialmente Yildiz in famiglia.
Infine, Yildiz ed Ender vengono arrestate con l'accusa di aver ucciso Halit, e iniziano a sospettare che sia stata Sahika, manipolando Zehra, a incastrarle. Le due rivelano quindi alla polizia che Sahika era presente sul luogo del delitto: la donna viene arrestata e Yildiz si scaglia contro di lei.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.