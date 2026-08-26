"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 31 agosto al 5 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 31 agosto al 5 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 31 agosto al 5 settembre
Ender è delusa da Hasan Ali per aver saltato la sua premiazione e, dopo essersi accorta di essere seguita, scopre che l'auto sospetta è in uso a Zehra.
Feride organizza una cena tra Sahika e Cagatay per separare il figlio da Yildiz. Sahika conquista la fiducia di Feride, che finisce per convincere Cagatay ad accompagnarla a casa.
Yildiz attraversa un momento di forte crisi: non solo deve affrontare l'ostilità di Feride, la madre di Cagatay, ma sorprende persino Sahika nascosta nel bagno del fidanzato.
Le indagini di Ender la portano a una scoperta agghiacciante: un conto corrente è stato aperto da pochissimo tempo a nome del defunto Halit Argun. Significa che Halit è ancora vivo.
Convinta che Halit sia ancora vivo e voglia vendicarsi, Ender decide di proteggersi alleandosi con Hasan Ali, approfittando del suo interesse per lei, e incarica Caner di seguire Sitki.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.