"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 31 agosto al 4 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "My Sweet Lie", la nuova serie turca disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco cosa vedremo nel corso degli appuntamenti disponibili nella settimana dal 31 agosto al 4 settembre.
"My Sweet Lie", le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre
In casa di Nejat, la normalità apparente e il ruolo di "mamma" che Suna interpreta per Kayra finiscono spesso per irritarla, tanto che dopo ogni recita non manca di rimproverare duramente Nejat.
All'evento di Berrin, Hande rivela a Suna che, prima del suo arrivo, tra lei e il socio di Nejat stava per nascere una relazione, e le chiede di organizzare una serata a tre per poi lasciarli soli.
Durante un lancio di lanterne con desideri scritti, Nejat trova per terra quella di Suna e ne legge il contenuto segreto. Sempre più innamorata, Suna è spinta da Burcu a confessare i suoi sentimenti, mentre Hande riesce con uno stratagemma a conquistare le simpatie di Kayra.
Serkan illude Burcu di volersi legare a lei stabilmente. Intanto Saniye, scoperto che Nejat ha chiesto a Suna di restare oltre i tre mesi previsti, ottiene da Hayri la rivelazione della denuncia ricevuta dal padre.
"My Sweet Lie", la trama
Il protagonista di "My Sweet Lie" è Nejat Yılmaz (Fikret Fekeli in "Terra Amara"). Rimasto solo con la figlia Kayra, l'uomo cerca di affrontare le sfide quotidiane della genitorialità proteggendo la sua bambina. Ogni sua scelta ha un unico obiettivo, impedirle di soffrire. Per questo motivo si vede costretto a raccontarle una piccola bugia bianca, convincendola che la madre sia lontana per una delicata missione umanitaria.
Per far sì che la bambina non dubiti di nulla, l'uomo le fa arrivare continuamente cartoline e lettere, fingendo che a scriverle sia sempre e solo la madre. Nel momento più complicato arriva Suna Doğan, una giovane donna che sta cercando di salvare la caffetteria della sua famiglia dai problemi economici. Le strade di Nejat e Suna sono destinate a incontrarsi proprio grazie a quel locale e da quel momento tutto cambia.
Quello che inizialmente sembra solo un modo per proteggere una bambina diventa presto qualcosa di più: un percorso fatto di emozioni, sorprese e sentimenti destinati a crescere.
"My Sweet Lie", il cast
Accanto all'attore Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per "Terra Amara", dove interpretava Fikret Fekeli, ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra. Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
Dove vedere "My Sweet Lie"
La serie, ambientata in Turchia nella Istanbul dei giorni nostri, andrà in onda dal 3 agosto su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.