"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 31 agosto al 5 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 31 agosto al 5 settembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 31 agosto al 5 settembre
Determinato a costruirsi un futuro solido, Kadir inizia a lavorare come rappresentante di libri e, già nel suo primo giorno, batte ogni record di vendita.
Si presenta poi all'appuntamento indicato nella lettera anonima, dove ad aspettarlo trova Kaan: quest'ultimo gli mostra sul computer il video che prova come suo padre sia morto per mano di Akif.
Poco dopo, un grave incidente in scooter lo costringe al ricovero d'urgenza in ospedale. Omer e Asiye ricevono la notizia dalla polizia e corrono da lui insieme agli altri familiari.
Kadir lotta tra la vita e la morte, mentre i suoi cari vegliano senza sosta davanti alla terapia intensiva, aggrappandosi a ogni flebile speranza.
Il ragazzo non ce la fa e la famiglia sprofonda nel lutto. Dopo il funerale, Asiye, Emel e Omer cercano di andare avanti con la vita di tutti i giorni, ma devono fare i conti con il dolore della perdita.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.