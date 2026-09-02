"Far away", le trame della settimana dal 7 al 12 settembre

Cihan riceve la visita prima di Alya e poi di Fidan, Sahin e Zerrin per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo era al corrente di dove si trovasse Boran.



Cihan viene aggredito in prigione da un sicario che fa il nome di Halis come mandante. E mentre la famiglia Albora continua a sospettare di Ecmel, in paese crescono i malumori.



Nel frattempo, Nare riferisce a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine e l'uomo affronta Sadakat che però non lascia trapelare alcuna informazione.



Fidan informa Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya, ma che lei ha dichiarato che il bambino è di Demir.



Sahin e Kaya affrontano Nadim accusandolo di aver fatto uccidere Boran, interviene anche Cihan e ne nasce uno scontro a fuoco in cui Cihan viene ferito.



Infine, Cihan non sa come dire ad Alya che Mine è incinta, ma quando finalmente trova il coraggio di farlo, Sadakat invita alla villa Mine in piena notte.