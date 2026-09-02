"Far away", le trame della settimana dal 7 al 12 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 7 al 12 settembre.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 7 al 12 settembre
Cihan riceve la visita prima di Alya e poi di Fidan, Sahin e Zerrin per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo era al corrente di dove si trovasse Boran.
Cihan viene aggredito in prigione da un sicario che fa il nome di Halis come mandante. E mentre la famiglia Albora continua a sospettare di Ecmel, in paese crescono i malumori.
Nel frattempo, Nare riferisce a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine e l'uomo affronta Sadakat che però non lascia trapelare alcuna informazione.
Fidan informa Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya, ma che lei ha dichiarato che il bambino è di Demir.
Sahin e Kaya affrontano Nadim accusandolo di aver fatto uccidere Boran, interviene anche Cihan e ne nasce uno scontro a fuoco in cui Cihan viene ferito.
Infine, Cihan non sa come dire ad Alya che Mine è incinta, ma quando finalmente trova il coraggio di farlo, Sadakat invita alla villa Mine in piena notte.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".