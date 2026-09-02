"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 7 al 12 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 7 al 12 settembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 7 al 12 settembre
La morte di Kadir ha sconvolto la vita di tutti. Melisa si è chiusa in un mutismo totale e i suoi genitori sono in pena per lei, senza sapere come aiutarla.
Omer, dal canto suo, vende il cellulare che gli aveva regalato Aybike per acquistare due sacchi di carbone: uno per sé, l'altro destinato a Orhan e alla sua famiglia.
È arrivato il giorno dell'esame per la borsa di studio: i ragazzi Eren si sono preparati a lungo, ma durante la prova la situazione precipita inaspettatamente.
Akif mette Kaan in guardia: è convinto che Susen provi qualcosa per Omer, o che comunque si senta in colpa nei suoi confronti, e gli ordina di tenerla sotto controllo.
Mentre all'Ataman si celebra il rientro a scuola di Omer, reso possibile dalla colletta organizzata dai compagni, Berk invita a casa sua Aybike e Ogulcan per trascorrere qualche ora insieme.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.