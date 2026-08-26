"Far away", le trame della settimana dal 31 agosto al 4 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 31 agosto al 4 settembre.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre
Dopo essere stata salvata da Hasan, Fikriye viene portata in ospedale, ma dice ad Alya di non ricordare quasi nulla dell'accaduto. Insieme a Cihan, Alya capisce che la madre le nasconde qualcosa: scoprono infatti che conosce bene Halis, ed è stata proprio lei a mostrargli una foto di Boran con la sua famiglia.
Sadakat, sospettando che durante la sua assenza sia successo qualcosa alla villa, incarica di nascosto Sehmuz di cercare Fikriye per conto suo. Cihan, deciso a capire che ruolo abbia avuto Halis nella morte di Boran, escogita un piano per farsi arrestare ed entrare in prigione, nonostante Alya non sia affatto d'accordo. Una volta dentro, riesce ad affrontare sia Halis che Ecmel.
Sadakat, fuori di sé, fruga nella stanza di Alya e scopre così anche lei che Halis conosceva Fikriye.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".