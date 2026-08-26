"Far away", le trame della settimana dal 31 agosto al 4 settembre

Dopo essere stata salvata da Hasan, Fikriye viene portata in ospedale, ma dice ad Alya di non ricordare quasi nulla dell'accaduto. Insieme a Cihan, Alya capisce che la madre le nasconde qualcosa: scoprono infatti che conosce bene Halis, ed è stata proprio lei a mostrargli una foto di Boran con la sua famiglia.



Sadakat, sospettando che durante la sua assenza sia successo qualcosa alla villa, incarica di nascosto Sehmuz di cercare Fikriye per conto suo. Cihan, deciso a capire che ruolo abbia avuto Halis nella morte di Boran, escogita un piano per farsi arrestare ed entrare in prigione, nonostante Alya non sia affatto d'accordo. Una volta dentro, riesce ad affrontare sia Halis che Ecmel.



Sadakat, fuori di sé, fruga nella stanza di Alya e scopre così anche lei che Halis conosceva Fikriye.