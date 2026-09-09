"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 14 al 18 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 14 al 18 settembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 14 al 18 settembre
Susen fatica sempre di più a mantenere il segreto sulla morte di Kadir. Pressato da Akif, Kaan mette in atto un piano per allontanarla da Omer.
Sengul e Orhan scoprono che il costruttore è sparito nel nulla dopo aver truffato loro e decine di altre persone. Nel frattempo, Suzan smarrisce il cellulare.
Suzan si ritrova inaspettatamente a un secondo colloquio e viene assunta direttamente da Resul come sua assistente, mentre Omer si mostra freddo verso Susen.
Dopo un violento litigio con la madre per il furto del braccialetto di Susen, Harika trova rifugio a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.
Nebahat giace a terra priva di sensi dopo essere caduta dal secondo piano durante la festa a scuola: viene portata d'urgenza in ospedale, dove resta per ore in condizioni incerte.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.