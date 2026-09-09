"Far away", le trame della settimana dal 14 al 19 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Far away", la serie televisiva turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 14 al 19 settembre.
"Far away" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Far Away, le anticipazioni dal 14 al 19 settembre
Nare scopre che Ozkan è venuto a mancare proprio quando si reca in ospedale per riportarlo a casa.
Intanto, Kaya accetta di sposare una ragazza scelta per lui da Sadakat e si reca in un ristorante per conoscerla. Nello stesso locale, per il pranzo, arrivano anche Zerrin e Demir.
Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi è stato a ordinare l'omicidio di Boran. Hamada, in punto di morte, fa il nome di Nadim.
In ospedale, Kaya, Cihan e il piccolo Deniz vengono medicati e assistiti; all'esterno, Demir aggredisce Kaya. Nel frattempo, Sahin chiede a Nare una risposta definitiva.
Sadakat parla con Mine e le riferisce che lei e il bambino non potranno più entrare nella loro villa. Sahin chiede a Nare di sposarla. Lei accetterà?
Infine, Mine scopre il segreto di Sadakat e lo usa per ricattarla, intimandole di allontanare Alya. A quel punto Alya accetta di andarsene, ma a una condizione: partirà solo se Deniz verrà con lei.
Il cast e i personaggi
La protagonista Alya è interpretata da Sinem Ünsal, già affermata in Italia grazie al ruolo di Nazlı nella serie "Il Dottor Alì". Ozan Akbaba è invece Cihan Albora, cognato di Alya; mentre il piccolo Deniz - figlio di Alya - è Kuzey Gezer.
Nel cast figurano anche Müfit Kayacan, noto in Italia per aver interpretato Rıfat nella serie "Brave and Beautiful", e Mehmet Polat, che ha interpretato Hatip in "Terra Amara".