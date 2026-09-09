"Far away", le trame della settimana dal 14 al 19 settembre

Nare scopre che Ozkan è venuto a mancare proprio quando si reca in ospedale per riportarlo a casa.



Intanto, Kaya accetta di sposare una ragazza scelta per lui da Sadakat e si reca in un ristorante per conoscerla. Nello stesso locale, per il pranzo, arrivano anche Zerrin e Demir.



Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi è stato a ordinare l'omicidio di Boran. Hamada, in punto di morte, fa il nome di Nadim.



In ospedale, Kaya, Cihan e il piccolo Deniz vengono medicati e assistiti; all'esterno, Demir aggredisce Kaya. Nel frattempo, Sahin chiede a Nare una risposta definitiva.



Sadakat parla con Mine e le riferisce che lei e il bambino non potranno più entrare nella loro villa. Sahin chiede a Nare di sposarla. Lei accetterà?



Infine, Mine scopre il segreto di Sadakat e lo usa per ricattarla, intimandole di allontanare Alya. A quel punto Alya accetta di andarsene, ma a una condizione: partirà solo se Deniz verrà con lei.