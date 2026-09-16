"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 21 al 26 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 21 al 26 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 21 al 26 settembre
Yildiz litiga con Cagatay per colpa di Alp e, su consiglio di Emir, prova a riavvicinarsi alla famiglia del marito regalando un abito a Feride, ma la taglia sbagliata crea un equivoco.
Sahika ed Ender spingono Nurgul a chiedere ospitalità a Yildiz. Feride si oppone, ma alla fine è Zehra, persuasa da Yildiz, ad accoglierla. Le tensioni familiari mandano Yildiz in crisi, con tanto di malore.
Mert scopre che Zehra ha sentito Caner e finge gelosia per manipolarla. Poi la accusa di aver ospitato Nurgul senza dirglielo.
Cacciata da Mert, Nurgul si rifugia da Yildiz e la costringe a shopping e pranzo di lusso, minacciando di rovinarle la reputazione.
Ender e Sahika provano a incastrare Hasan Ali con una seduzione orchestrata da Svetlana, per ottenere materiale da usare come ricatto. Lui però le scopre e le avverte. Loro senza arrendersi, decidono di colpirlo ingannando Mahmut.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.