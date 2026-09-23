"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 28 settembre al 3 ottobre

Su incarico di Ender e Sahika, Osman incontra Mahmut fingendo di avere informazioni sull'assassino di suo padre: il sicario, racconta, avrebbe agito per vendicarsi di Hasan Ali. Intanto Sahika va da Hasan Ali per discutere una tregua, ma cade in una trappola: l'uomo le versa di nascosto una sostanza nel bicchiere e lei si sente male. Non riuscendo a contattarla, Ender manda Caner alla polizia e si presenta proprio da Hasan Ali.



Yildiz organizza una cena a quattro con Cansu ed Emir, progettando di non presentarsi con Cagatay per lasciarli soli. Durante una cena di famiglia, Feride accusa Hasan Ali di avere un'amante, sostenendo di aver trovato in casa sua una collana di Sahika.



Zehra si allarma per il comportamento freddo e aggressivo di Mert, mentre Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia incrinato il loro matrimonio. Emir riferisce a Caner le accuse di Cansu su un presunto tradimento di Cagatay, e Ender scopre che la collana è ricomparsa: qualcuno sta manipolando le prove?



Ender e Caner restano sconvolti dal ritorno di Sahika, che ha inscenato la propria morte per mano di Hasan Ali.