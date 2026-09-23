"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 28 settembre al 3 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 28 settembre al 3 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 28 settembre al 3 ottobre
Su incarico di Ender e Sahika, Osman incontra Mahmut fingendo di avere informazioni sull'assassino di suo padre: il sicario, racconta, avrebbe agito per vendicarsi di Hasan Ali. Intanto Sahika va da Hasan Ali per discutere una tregua, ma cade in una trappola: l'uomo le versa di nascosto una sostanza nel bicchiere e lei si sente male. Non riuscendo a contattarla, Ender manda Caner alla polizia e si presenta proprio da Hasan Ali.
Yildiz organizza una cena a quattro con Cansu ed Emir, progettando di non presentarsi con Cagatay per lasciarli soli. Durante una cena di famiglia, Feride accusa Hasan Ali di avere un'amante, sostenendo di aver trovato in casa sua una collana di Sahika.
Zehra si allarma per il comportamento freddo e aggressivo di Mert, mentre Yildiz teme che la cessione delle azioni abbia incrinato il loro matrimonio. Emir riferisce a Caner le accuse di Cansu su un presunto tradimento di Cagatay, e Ender scopre che la collana è ricomparsa: qualcuno sta manipolando le prove?
Ender e Caner restano sconvolti dal ritorno di Sahika, che ha inscenato la propria morte per mano di Hasan Ali.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.