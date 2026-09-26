Francesca Lollobrigida a "Verissimo" svela il sesso del secondo figlio: "Ho i brividi"

Tra gli ospiti di "Verissimo" la campionessa olimpica di pattinaggio sul ghiaccio Francesca Lollobrigida, al settimo mese di gravidanza, ha svelato il sesso del nascituro. "Aspetto un bimbo, si chiamerà Riccardo", ha detto l'atleta, doppio oro ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.
Raggiunta in studio dal marito Matteo Angeletti a dal figlio Tommaso, la sportiva azzurra ha condiviso con il pubblico di Canale 5 il gender reveal. "Cari mamma e papà, la nostra famiglia cresce...", si legge nei fumetti portati dai due ballerini protagonisti della spettacolare coreografia sulle note di "A new day has come" di Celine Dion. In un crescendo di attesa ed emozione, alla fine del brano le luci dello studio si sono colorate di azzurro e sullo schermo è comparsa la scritta "un fratellino!", indirizzata al piccolo Tommaso, stretto tra mamma e papà.
In precedenza, Francesca Lollobrigida ha confidato la sorpresa per una gravidanza giunta poco dopo la conclusione dei Giochi. "Ho i brividi, il mio desiderio era quello di allargare la famiglia ma non mi aspettavo così in fretta", afferma la pattinatrice che dopo le fatiche olimpiche spiega di aver vissuto un momento di "tranquillità".