Francesca Lollobrigida a "Verissimo" svela il sesso del secondo figlio: "Ho i brividi"

Raggiunta in studio dal marito Matteo Angeletti a dal figlio Tommaso, la sportiva azzurra ha condiviso con il pubblico di Canale 5 il gender reveal. "Cari mamma e papà, la nostra famiglia cresce...", si legge nei fumetti portati dai due ballerini protagonisti della spettacolare coreografia sulle note di "A new day has come" di Celine Dion. In un crescendo di attesa ed emozione, alla fine del brano le luci dello studio si sono colorate di azzurro e sullo schermo è comparsa la scritta "un fratellino!", indirizzata al piccolo Tommaso, stretto tra mamma e papà.