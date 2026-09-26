Elisabetta Canalis: "Mi risposerei, ma... | Maddalena Corvaglia? Ecco tutta la verità"

A pochi giorni dal debutto al timone della nuova edizione di "Tu si que vales", al via sabato 4 ottobre su Canale 5, Elisabetta Canalis, ospite a "Verissimo", si è raccontata a tutto campo, dalla carriera alla vita a Los Angeles insieme a sua figlia Skyler nata dall'unione con l'ex marito Brian Perri.
A oltre tre anni dalla separazione dal chirurgo con il quale - dice - mantiene "buoni rapporti", l’ex velina si definisce “praticamente un’eterna single”, pur non escludendo la possibilità di aprirsi a un nuovo amore. "Mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia…", dice Elisabetta che con ironia appella la piccola Skyler come "un giudice supremo". “Sui potenziali corteggiatori non ne fa passare uno, però ci vede sempre giusto”. Poi afferma di tenersi più porte aperte: “Se domani trovassi l’uomo della mia vita, mi battesse il cuore e fossi felice, non mi precluderei niente”
Per Elisabetta Canalis l'intervista nel salotto del talk show di Canale 5 è stata anche l'occasione per raccontare la sua verità sulla fine dell'amicizia con Maddalena Corvaglia, un legame molto stretto nato sul bancone di "Striscia la Notizia" e che, a distanza di anni, continua a far parlare sui motivi dietro all'allontanamento. "Non è successo niente di quello che si scrive sui giornali, la verità è molto più semplice”, spiega la showgirl sarda secondo cui ci sono percorsi che "iniziano e finiscono". "Non penso di doverle recriminare niente a lei e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me”, aggiunge. Poi ammette di essere molto dispiaciuta per la fine del loro rapporto. "Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei", conclude.