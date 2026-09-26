Elisabetta Canalis: "Mi risposerei, ma... | Maddalena Corvaglia? Ecco tutta la verità"

Per Elisabetta Canalis l'intervista nel salotto del talk show di Canale 5 è stata anche l'occasione per raccontare la sua verità sulla fine dell'amicizia con Maddalena Corvaglia, un legame molto stretto nato sul bancone di "Striscia la Notizia" e che, a distanza di anni, continua a far parlare sui motivi dietro all'allontanamento. "Non è successo niente di quello che si scrive sui giornali, la verità è molto più semplice”, spiega la showgirl sarda secondo cui ci sono percorsi che "iniziano e finiscono". "Non penso di doverle recriminare niente a lei e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me”, aggiunge. Poi ammette di essere molto dispiaciuta per la fine del loro rapporto. "Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei", conclude.