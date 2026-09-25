Elisabetta Canalis a "Verissimo": "Maddalena Corvaglia? Non è successo quello che si scrive sui giornali"

Elisabetta racconta anche il rapporto con l'ex marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler: "Lui è stato la vera ragione per la quale sono rimasta negli Stati Uniti". E rivela: "Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno”. Una scelta maturata insieme: "Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati" e chiosa "Ora c'è un rapporto più vero e completo di quello che c'era prima".