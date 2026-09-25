Amanda Knox a "Verissimo" risponde alle critiche: "Non faccio ironia su un omicidio"

E sul rapporto con Raffaele Sollecito, dice: "Ci vogliamo ancora bene - ha spiegato -. Quando sono tornata in Italia abbiamo fatto finalmente il viaggio a Gubbio che dovevamo fare quella mattina. Lui spingeva il passeggino di mia figlia. Un artista di strada si è avvicinato e gli ha chiesto se fosse sua la bambina e lui ha risposto di no. In quel momento mi è venuto in mente che le nostre vite potevano essere diverse. Lumumba vittima come me, Meredith e Raffaele? Ho chiesto scusa a Patrick Lumumba, perché è stato messo in carcere, ha perso il suo locale, ha perso tanto, ma le mie scuse non gli bastano.