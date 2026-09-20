Ilary Blasi sul matrimonio con Bastian Muller: “È stata una cosa molto intima"

Ilary Blasi torna a "Verissimo" e sceglie di raccontare il suo recente matrimonio con Bastian Muller partendo dall'immagine che conserverà più a lungo. Non il momento solenne, ma quello che è venuto dopo. "Durante la cena quando ballavamo tutti insieme, c'era una bella energia, eravamo spensierati. Si percepiva tantissimo affetto", ricorda la conduttrice, 45 anni.
A dare quel tono alla giornata ha contribuito soprattutto la dimensione ridotta dell'evento, costruito lontano dai riflettori. "Eravamo pochissime persone, tutti amici. È stata una cosa molto intima", precisa la presentatrice, descrivendo una celebrazione pensata come una riunione tra affetti stretti più che come una cerimonia da esibire.
Sul fronte delle emozioni, il controllo ha retto fino a un certo punto. Alla domanda se si sia commossa, la risposta arriva con un sorriso: "Durante la giornata no, poi a metà navata quando vi ho viste tutte piangere, un po' di emozione c'è stata". A spezzare la sua compostezza, insomma, non è stato l'altare ma lo sguardo di chi la stava aspettando lungo il percorso.
Capitolo a parte merita il dress code total white per le invitate, una scelta che ribalta la consuetudine secondo cui il bianco spetta soltanto a chi si sposa. "Ho infranto tutte le regole, vivo senza regole", rivendica la romana, spiegando poi la ragione di quella decisione: "Mi piaceva l'idea di avervi tutte vestite in bianco. Eravamo tutte un po' spose, non volevo essere sola".