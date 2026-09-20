Ilary Blasi sul matrimonio con Bastian Muller: “È stata una cosa molto intima"

Sul fronte delle emozioni, il controllo ha retto fino a un certo punto. Alla domanda se si sia commossa, la risposta arriva con un sorriso: "Durante la giornata no, poi a metà navata quando vi ho viste tutte piangere, un po' di emozione c'è stata". A spezzare la sua compostezza, insomma, non è stato l'altare ma lo sguardo di chi la stava aspettando lungo il percorso.