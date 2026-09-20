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Ilary Blasi sul matrimonio con Bastian Muller: “È stata una cosa molto intima"

La conduttrice parla a "Verissimo" delle nozze con l’imprenditore tedesco: "Eravamo pochissime persone, tutti amici"

20 Set 2026 - 18:04
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Ilary Blasi torna a "Verissimo" e sceglie di raccontare il suo recente matrimonio con Bastian Muller partendo dall'immagine che conserverà più a lungo. Non il momento solenne, ma quello che è venuto dopo. "Durante la cena quando ballavamo tutti insieme, c'era una bella energia, eravamo spensierati. Si percepiva tantissimo affetto", ricorda la conduttrice, 45 anni.

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A dare quel tono alla giornata ha contribuito soprattutto la dimensione ridotta dell'evento, costruito lontano dai riflettori. "Eravamo pochissime persone, tutti amici. È stata una cosa molto intima", precisa la presentatrice, descrivendo una celebrazione pensata come una riunione tra affetti stretti più che come una cerimonia da esibire.

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Sul fronte delle emozioni, il controllo ha retto fino a un certo punto. Alla domanda se si sia commossa, la risposta arriva con un sorriso: "Durante la giornata no, poi a metà navata quando vi ho viste tutte piangere, un po' di emozione c'è stata". A spezzare la sua compostezza, insomma, non è stato l'altare ma lo sguardo di chi la stava aspettando lungo il percorso.

Capitolo a parte merita il dress code total white per le invitate, una scelta che ribalta la consuetudine secondo cui il bianco spetta soltanto a chi si sposa. "Ho infranto tutte le regole, vivo senza regole", rivendica la romana, spiegando poi la ragione di quella decisione: "Mi piaceva l'idea di avervi tutte vestite in bianco. Eravamo tutte un po' spose, non volevo essere sola".

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