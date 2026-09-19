Chanel Totti: "Ho cominciato a capire il peso del mio cognome a sette anni"

Durante l'intervista la 19enne racconta un aneddoto sul suo nome e parla di quando si è resa conto del "peso" del suo cognome. "Il mio nome mi piace tantissimo anche perché amo la moda. Ne ho parlato con mia madre e ho scoperto che voleva chiamarmi Roma, quando me l'ha detto mi è preso un colpo" scherza. "Quando a sette anni ho iniziato a fare sport mi sentivo osservata dalle altre bambine e dai loro genitori. Lì ho avuto la sensazione che qualcosa non andasse, mi sentivo a disagio per questo iniziavo gli sport sempre con un'amica che già conoscevo, mai da sola. Mi faceva sentire più accompagnata e protetta. Oggi ci convivo tranquillamente, non mi pesa, anche perché io non mi reputo nessuno".