ESCLUSIVA VERISSIMO

Chanel Totti: "La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male. Sui social solo cattiverie o falsità"

La 19enne racconta per la prima volta in tv come ha vissuto la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e commenta le recenti nozze della madre

18 Set 2026 - 15:02
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 5
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller

© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller

© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller

Per la prima volta Chanel Totti si racconta in un'intervista televisiva e lo fa parlando anche di uno dei momenti più difficili vissuti dalla sua famiglia. Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", nella puntata in onda sabato 19 settembre su Canale 5, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi torna sulla separazione dei genitori e sull'attenzione mediatica che ha accompagnato la fine del loro matrimonio

Google Preferred Site

"La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male". Così Chanel Totti, nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 19 settembre a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin uno dei momenti più delicati della sua vita e il modo in cui ha vissuto, da figlia, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.  Un periodo reso ancora più difficile dalla grande attenzione mediatica nei confronti della sua famiglia: "Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere". E aggiunge: "Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi".

Leggi anche
Chanel Totti su Instagram

Chanel e Cristian sempre più inseparabili: le vacanze super lusso dei fratelli Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi a letto, la foto intima che infiamma l’estate

Dalla separazione al nuovo capitolo della vita della madre

 Alla domanda di Silvia Toffanin su come abbia vissuto, invece, il recente matrimonio tra Ilary Blasi e l’imprenditore Bastian Müller, Chanel risponde: "Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo".

Nel corso dell’intervista, Chanel racconta anche quando, ancora bambina, ha iniziato a rendersi conto del cognome che portava: "Da piccola mi sentivo osservata perché ero figlia di. Molte volte mi sentivo a disagio". E confessa: "Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta".

Leggi anche

Ilary Blasi e le nozze in infradito: le promesse scambiate al tramonto, la firma dopo mezzanotte

 Isabel Totti

Primo giorno di scuola per la piccola di casa Totti: Ilary e Chanel commosse

Una mamma per amica

 Infine, sul suo futuro, Chanel rivela: "Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme".

Chanel e Cristian Totti inseparabili: gli scatti della vacanza da Mykonos a Miami

1 di 7
© Instagram | Chanel Totti su Instagram
© Instagram | Chanel Totti su Instagram
© Instagram | Chanel Totti su Instagram

© Instagram | Chanel Totti su Instagram

© Instagram | Chanel Totti su Instagram

Ti potrebbe interessare

videovideo
chanel totti
verissimo
ilary blasi
bastian muller
ilary

Sullo stesso tema