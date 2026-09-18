"La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male". Così Chanel Totti, nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 19 settembre a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin uno dei momenti più delicati della sua vita e il modo in cui ha vissuto, da figlia, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un periodo reso ancora più difficile dalla grande attenzione mediatica nei confronti della sua famiglia: "Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere". E aggiunge: "Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi".