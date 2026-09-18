© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
La 19enne racconta per la prima volta in tv come ha vissuto la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi e commenta le recenti nozze della madre
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
Per la prima volta Chanel Totti si racconta in un'intervista televisiva e lo fa parlando anche di uno dei momenti più difficili vissuti dalla sua famiglia. Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", nella puntata in onda sabato 19 settembre su Canale 5, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi torna sulla separazione dei genitori e sull'attenzione mediatica che ha accompagnato la fine del loro matrimonio
"La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male". Così Chanel Totti, nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 19 settembre a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin uno dei momenti più delicati della sua vita e il modo in cui ha vissuto, da figlia, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un periodo reso ancora più difficile dalla grande attenzione mediatica nei confronti della sua famiglia: "Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere". E aggiunge: "Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi".
Alla domanda di Silvia Toffanin su come abbia vissuto, invece, il recente matrimonio tra Ilary Blasi e l’imprenditore Bastian Müller, Chanel risponde: "Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo".
Nel corso dell’intervista, Chanel racconta anche quando, ancora bambina, ha iniziato a rendersi conto del cognome che portava: "Da piccola mi sentivo osservata perché ero figlia di. Molte volte mi sentivo a disagio". E confessa: "Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta".
Infine, sul suo futuro, Chanel rivela: "Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme".
© Instagram | Chanel Totti su Instagram
© Instagram | Chanel Totti su Instagram