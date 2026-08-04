Francesco Totti ha confermato anche quest'estate il suo legame speciale con Sabaudia, località del litorale pontino alla quale è legato da anni. L'ex capitano della Roma è tornato nella sua villa sul lungomare, un luogo che rappresenta per lui un punto di riferimento per trascorrere periodi di tranquillità. Ad accompagnarlo ci sono Noemi Bocchi, la figlia più piccola Isabel e i figli della compagna. Anche Cristian e Chanel, i figli avuti da Totti e Ilary Blasi, frequentano spesso la zona insieme al padre, pur non essendo stati avvistati in questi giorni.