Lo sposo, Bastian Müller, è giunto per primo allo storico edificio accompagnando Chanel, la figlia di Ilary Blasi, anche lei in abito chiaro. Secondo SalernoToday, la ragazza ha ironizzato con i paparazzi presenti che la stavano fotografando dicendo loro "Non sono io Ilary". Poco dopo, intorno all'1:07, è arrivata la sposa. Agli spazi interni del municipio sono stati ammessi soltanto 25 invitati, inclusi i quattro testimoni scelti dalla coppia: la sorella della sposa (Melory Blasi), un'amica stretta (Giorgia Lori) e i due fratelli dello sposo (Tell Theodor e Daniel Muller Pettenpohl). Un ulteriore dettaglio dell'evento ha riguardato il dress code: a tutte le invitate era stato richiesto di indossare abiti di colore bianco. L'evento ha previsto la consueta lettura degli articoli del Codice Civile su diritti e doveri dei coniugi, culminando attorno all'1:14 con il momento del fatidico sì che ha legato ufficialmente i due dopo quattro anni di relazione. A celebrare la funzione in Comune, secondo alcune fonti, sarebbe stato l’avvocato Alessandro Simeone, ossia colui che l'ha fatta divorziare da Francesco Totti.