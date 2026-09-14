Ilary Blasi e le nozze in infradito: le promesse scambiate al tramonto, la firma dopo mezzanotte
A Villa Cimbrone la coppia si è scambiata anelli e promesse al tramonto, ma l'atto ufficiale di matrimonio è stato firmato solo dopo la mezzanotte. I festeggiamenti continuano anche lunedì, con il pranzo insieme agli invitati
Sono ufficialmente marito e moglie: Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati domenica sera davanti a un ristretto gruppo di amici e parenti. La coppia si è mostrata in pubblico: lei raggiante in abito sottoveste coperto da una stola, guanti al gomito e ai pedi ciabattine infradito, lui in smoking classico. Insieme hanno attraversato a piedi il centro storico per dirigersi verso il palazzo comunale.
La firma ritardata
Si pensava non fossero previsti colpi di scena: tramonto sulla Costiera Amalfitana che si tinge d'incanto, Villa Cimbrone illuminata, una cinquantina di invitati tra amici e vip, e Ilary Blasi finalmente pronta per il suo secondo sì. E in effetti, almeno all'apparenza, è andata proprio così, con tutta la passione e l'emozione che ci si aspetta da un giorno del genere. Poi, però, qualcosa non ha seguito il copione previsto. Perché quello scambio di anelli e promesse d'amore con Bastian Muller, avvenuto al calar del sole davanti agli ospiti, non coincide - come racconta Il Messaggero - con la vera e propria firma sull'atto di matrimonio. Un dettaglio che trasforma le nozze più blindate dell'estate in un piccolo giallo, con tanto di domanda che rimbalza tra gli invitati: perché aspettare?
La festa, la torta a cinque piani e il sì rimandato a notte fonda
Certo, la serata a Villa Cimbrone non è mancata di nulla: musica, brindisi, risate, e persino un ospite d'eccezione come il maestro pasticciere Sal De Riso, arrivato di persona per dare gli ultimi ritocchi a una spettacolare torta nuziale a cinque piani. Gli sposi hanno anche ottenuto una deroga speciale per prolungare i festeggiamenti fino alle 00.15, un privilegio non da poco per una location così esclusiva. Ma è proprio a quell'ora, con la festa ormai conclusa, che la storia si complica davvero: per Ilary e Bastian si prospetta infatti una missione notturna riservatissima a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, dove il sì legale andrà pronunciato davanti al funzionario di stato civile, lontano da occhi indiscreti.
I dettagli sulla cerimonia
Lo sposo, Bastian Müller, è giunto per primo allo storico edificio accompagnando Chanel, la figlia di Ilary Blasi, anche lei in abito chiaro. Secondo SalernoToday, la ragazza ha ironizzato con i paparazzi presenti che la stavano fotografando dicendo loro "Non sono io Ilary". Poco dopo, intorno all'1:07, è arrivata la sposa. Agli spazi interni del municipio sono stati ammessi soltanto 25 invitati, inclusi i quattro testimoni scelti dalla coppia: la sorella della sposa (Melory Blasi), un'amica stretta (Giorgia Lori) e i due fratelli dello sposo (Tell Theodor e Daniel Muller Pettenpohl). Un ulteriore dettaglio dell'evento ha riguardato il dress code: a tutte le invitate era stato richiesto di indossare abiti di colore bianco. L'evento ha previsto la consueta lettura degli articoli del Codice Civile su diritti e doveri dei coniugi, culminando attorno all'1:14 con il momento del fatidico sì che ha legato ufficialmente i due dopo quattro anni di relazione. A celebrare la funzione in Comune, secondo alcune fonti, sarebbe stato l’avvocato Alessandro Simeone, ossia colui che l'ha fatta divorziare da Francesco Totti.
Terminato il rito civile, la sposa e lo sposo hanno salutato la stampa per poi incamminarsi con il loro piccolo corteo verso piazza Vescovado. Tra la curiosità dei presenti e i flash dei fotografi, la coppia si è imbattuta in una consuetudine locale davanti al Caffè Calce, dove la proprietaria ha lanciato un vassoio di confetti ai loro piedi come gesto di buon augurio.
Dopo il sì, vita separata tra Roma e la Germania
Se sulla cerimonia il riserbo resta, sul futuro della coppia qualche indiscrezione in più è trapelata. Ilary e Bastian, infatti, non sembrano affatto intenzionati a cambiare vita insieme sotto lo stesso tetto: nessun trasloco in vista, né da una parte né dall'altra, e nessuna intenzione dichiarata di costruire un nido comune. Da quattro anni la loro è una relazione a distanza, fatta di weekend condivisi - lui che vola spesso a Roma, lei che una volta al mese raggiunge la Germania - ed è proprio questo equilibrio tra indipendenza e vita di coppia, secondo la conduttrice, il vero segreto di un amore che funziona nonostante i chilometri.
Ilary continuerà a vivere nella villa di circa 1500 metri quadri all'EUR, al Torrino, la stessa che condivideva con Francesco Totti: oltre 25 stanze, piscina, giardino, spa, cinema e palestra, uno spazio più che sufficiente per accogliere Bastian nei suoi soggiorni romani. Lui, invece, resterà a Wächtersbach, piccola cittadina dell'Assia non lontana da Francoforte, dove la sua famiglia vive da generazioni e dove restano ancora oggi i suoi genitori. Sul tipo di abitazione che lo aspetta, per il momento, non trapela alcun dettaglio.