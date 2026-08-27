Quel viaggio estivo, raccontato soprattutto attraverso i social di Melissa Monti, era stato scandito da giornate in piscina, serate tra amici e momenti di leggerezza documentati fin dalla partenza da Fiumicino. A colpire, più delle mete esclusive, era stata proprio la naturalezza del rapporto tra Chanel e Cristian, capaci di scherzare e ballare insieme senza mai forzare la scena per le fotocamere. Anche Melissa era apparsa perfettamente inserita nel gruppo, complice e sorridente accanto alla cognata, fino all'ultima tappa a Miami, tra cene, passeggiate e un curioso gelato al pistacchio finito al centro dell'attenzione social.