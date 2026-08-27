Con agosto ormai agli sgoccioli, Chanel Totti ha scelto una parentesi di mare più tranquilla rispetto al resto dell'estate, trascorsa questa volta a Sabaudia insieme alla sorellina Isabel, nata nel marzo 2016. Sui social sono comparsi scatti di giornate semplici, tra una gita in barca, il sole preso su una tavola galleggiante e qualche foto dedicata al cibo, tra un piatto di pasta e delle brioches. Una vacanza all'insegna del relax.
Un'estate diversa da quella vissuta a luglio con Cristian
Un ritmo decisamente diverso rispetto a quello di luglio, quando Chanel aveva viaggiato insieme al fratello maggiore Cristian, prima a Mykonos e poi negli Stati Uniti, a Miami, accompagnati anche da Melissa Monti, attrice e fidanzata di lui, ormai figura stabile all'interno della famiglia.
Diciannovenne lei, ventenne lui, i due fratelli restano nell'immaginario collettivo legati soprattutto al 2017, quando accompagnarono il padre Francesco Totti durante l'ultima partita giocata all'Olimpico, ma la loro quotidianità racconta oggi due giovani adulti capaci di mantenere intatta la complicità di sempre.
Tra Mykonos e Miami, i giorni con Cristian e Melissa
Quel viaggio estivo, raccontato soprattutto attraverso i social di Melissa Monti, era stato scandito da giornate in piscina, serate tra amici e momenti di leggerezza documentati fin dalla partenza da Fiumicino. A colpire, più delle mete esclusive, era stata proprio la naturalezza del rapporto tra Chanel e Cristian, capaci di scherzare e ballare insieme senza mai forzare la scena per le fotocamere. Anche Melissa era apparsa perfettamente inserita nel gruppo, complice e sorridente accanto alla cognata, fino all'ultima tappa a Miami, tra cene, passeggiate e un curioso gelato al pistacchio finito al centro dell'attenzione social.
Un'estate in famiglia, insomma, capace di raccontare legami che, nonostante i cambiamenti degli ultimi anni, restano solidi, tra momenti di puro divertimento e la scelta, negli ultimi giorni di agosto, di rallentare il ritmo per godersi il tempo più prezioso: quello con la sorella più piccola.