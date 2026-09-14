Chi è Bastian Muller, il neo marito di Ilary Blasi: dalla gavetta all'azienda di famiglia

Nonostante la notorietà arrivata negli ultimi anni, Müller ha mantenuto un profilo estremamente riservato. È appassionato di montagna e viene descritto come poco interessato al calcio, mentre tra i suoi interessi figurerebbero anche finanza e investimenti. Anche sui social mantiene una presenza discreta e al pubblico italiano è noto soprattutto attraverso gli scatti condivisi da Ilary.