Chi è Bastian Muller, il neo marito di Ilary Blasi: dalla gavetta all'azienda di famiglia

© Instagram | Ilary Blasi con Bastian Muller...
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Imprenditore tedesco, 35 anni, lontano dal mondo dello spettacolo (non ama il calcio), ha conquistato la conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti. Scopriamo tutto su di lui
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Di Bastian Muller-Pettenpohl, neo marito di Ilary Blasi, si sa relativamente poco. Riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, l’imprenditore tedesco ha costruito il proprio percorso professionale tra la gavetta nell’hotellerie di lusso e l’ingresso ai vertici dell’azienda di famiglia. Originario di Wächtersbach, in Assia, ha mantenuto in Germania il centro della propria vita professionale anche dopo l’inizio della relazione con la conduttrice.
Bastian proviene da una famiglia di imprenditori ed è tra gli amministratori della H. Pettenpohl Tiefbohrgesellschaft, storica azienda le cui origini risalgono al 1874. La società opera nel settore delle perforazioni profonde, della costruzione e manutenzione di pozzi e dei sistemi di pompaggio.
Müller lavora nell’impresa di famiglia da circa dieci anni. Nel 2022 è diventato procuratore ed è entrato nella direzione aziendale, occupandosi, tra le altre cose, di analisi dei rischi, valutazione dei costi e pianificazione dei progetti. Rappresenta inoltre l’azienda presso associazioni e organizzazioni esterne. Nel 2025 il suo ruolo si è ulteriormente consolidato con la nomina ad amministratore della società.
Prima di dedicarsi all’attività di famiglia, però, Bastian ha fatto la gavetta. Tra il 2007 e il 2015 ha lavorato come butler, una sorta di maggiordomo di lusso, al prestigioso Carlton Hotel di St. Moritz, in Svizzera.
A quel periodo risale un curioso aneddoto raccontato dalla stampa tedesca. Una notte un cliente si accorse di aver dimenticato il compleanno della moglie e chiese a Bastian di procurargli urgentemente un orologio. Alle sette del mattino il regalo era già nella camera dell’ospite.
Un passato professionale molto diverso dall’immagine del semplice “ricco ereditiere” con cui è stato spesso presentato.
Nonostante la notorietà arrivata negli ultimi anni, Müller ha mantenuto un profilo estremamente riservato. È appassionato di montagna e viene descritto come poco interessato al calcio, mentre tra i suoi interessi figurerebbero anche finanza e investimenti. Anche sui social mantiene una presenza discreta e al pubblico italiano è noto soprattutto attraverso gli scatti condivisi da Ilary.
Bastian e Ilary si sono conosciuti nel 2022 nella lounge di un aeroporto. Lui, inizialmente, non sapeva nemmeno chi fosse la conduttrice. Dopo essersi scambiati i contatti è iniziata una relazione vissuta tra Roma e la Germania.
Negli anni Bastian è entrato anche nella quotidianità di Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli di Ilary e Francesco Totti. Dopo quasi quattro anni insieme, il 13 settembre 2026 i due si sono sposati a Ravello, coronando una storia iniziata quasi per caso.