La "risposta" con gaffe di Totti e Noemi: "5 anni di noi, ti amo" (ma sbaglia i conti)
Sui social, l'ex calciatore celebra l'anniversario con la compagna proprio mentre Ilary Blasi pronuncia il sì a Bastian Muller. Ma qualcosa non torna con le date
Petali di rosa sparsi sul letto, palloncini a forma di cuore, una lettera chiusa da un sigillo rosso e la didascalia "5 anni di noi, ti amo". È questa l'immagine che Francesco Totti ha scelto di condividere con i suoi follower per raccontare i cinque anni insieme alla compagna Noemi Bocchi. Il dettaglio che rende tutto più curioso, però, è la data: lo stesso giorno in cui la sua ex moglie, Ilary Blasi, convolerà a nozze con Bastian Muller a Ravello. Due storie d'amore, parallele e opposte, che si intrecciano proprio oggi sul calendario, senza che nessuno dei due protagonisti sembri volerci fare troppo caso.
L'anniversario di Totti e Noemi
Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che l'ex capitano della Roma sceglie i social per raccontare la sua storia con la compagna. Solo un paio di settimane fa, per il compleanno di Noemi, aveva pubblicato un selfie accompagnato da un "Ti amo" e dalle note di "Buon compleanno bambina" di Edoardo Bennato. Stavolta, per i cinque anni insieme, ha scelto un'immagine più intima e curata: il letto pieno di petali, dei palloncini e una lettera. Una sorpresa decisamente romantica per la compagna flower designer.
Il dubbio sui "5 anni insieme"
Il conto dei cinque anni, però, non sembra coincidere con le date raccontate in passato dalla stessa coppia. Nel settembre 2025, Totti e Noemi avevano infatti festeggiato sui social i tre anni insieme, con una cena romantica in un hotel di Roma. Già allora la scelta di celebrare l’anniversario a settembre aveva sollevato qualche dubbio.
In un’intervista rilasciata sul Corriere della Sera, infatti, Totti aveva raccontato di conoscere già Noemi, ma aveva collocato l’inizio della relazione dopo Capodanno, spiegando che il rapporto si era poi consolidato nel marzo del 2022. Seguendo quella ricostruzione, a settembre 2026 sarebbero trascorsi circa quattro anni e mezzo dall’inizio della storia.
Anche prendendo come riferimento l’anniversario celebrato nel 2025, oggi gli anni dovrebbero essere quattro, non cinque. Una possibile spiegazione era stata avanzata già lo scorso anno: settembre potrebbe rappresentare per Totti e Noemi il periodo in cui la loro relazione è diventata pubblica.
A Ravello, invece, Ilary dice sì lontano dai riflettori
Mentre Totti festeggia "l'anniversario" con la compagna, a Ravello Ilary Blasi vive invece la sua versione del giorno perfetto, ma con un approccio diametralmente opposto: pochi invitati, massimo riserbo, nessuna diretta. Un contrasto netto rispetto al matrimonio-show del 19 giugno 2005, trasmesso in diretta tv davanti a tutta Italia, che li aveva uniti vent'anni fa.