Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che l'ex capitano della Roma sceglie i social per raccontare la sua storia con la compagna. Solo un paio di settimane fa, per il compleanno di Noemi, aveva pubblicato un selfie accompagnato da un "Ti amo" e dalle note di "Buon compleanno bambina" di Edoardo Bennato. Stavolta, per i cinque anni insieme, ha scelto un'immagine più intima e curata: il letto pieno di petali, dei palloncini e una lettera. Una sorpresa decisamente romantica per la compagna flower designer.