Non è mancato nemmeno il pensiero della figlia di Noemi, Sofia Caucci, che ha voluto dedicare alla madre parole cariche di affetto: "Buon compleanno alla persona che per me è casa, sempre e comunque. Alla persona che mi conosce meglio di chiunque altro, che riesce a capirmi anche senza che io dica una parola e che c'è sempre, nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili. Non so come farei senza di te e forse non te lo dico abbastanza, ma sei una delle persone più importanti della mia vita. Ti auguro tutta la felicità che meriti, mamma. Ti amo più di quanto riuscirò mai a spiegare".