Un selfie, due parole e una canzone giusta scelta come colonna sonora: a volte basta questo per raccontare una storia d'amore senza troppi giri di parole. L'ex calciatore Francesco Totti ha voluto festeggiare così, sui propri canali social, il compleanno della compagna Noemi Bocchi che oggi, 31 agosto, spegne 38 candeline. La flower designer ha ripostato nelle sue storie Instagram gli auguri del compagno, così come un dolce messaggio della figlia Sofia e la torta che ha portato a tavola per la mamma col fratello Tommaso.
Il tenero messaggio social dell'ex capitano della Roma
Nella storia condivisa su Instagram, l'ex numero dieci giallorosso ha pubblicato uno scatto intimo insieme alla compagna, accompagnato da un semplice "Ti amo" e dalle note di "Buon compleanno, bambina" di Edoardo Bennato in sottofondo.
Non è mancato nemmeno il pensiero della figlia di Noemi, Sofia Caucci, che ha voluto dedicare alla madre parole cariche di affetto: "Buon compleanno alla persona che per me è casa, sempre e comunque. Alla persona che mi conosce meglio di chiunque altro, che riesce a capirmi anche senza che io dica una parola e che c'è sempre, nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili. Non so come farei senza di te e forse non te lo dico abbastanza, ma sei una delle persone più importanti della mia vita. Ti auguro tutta la felicità che meriti, mamma. Ti amo più di quanto riuscirò mai a spiegare".
Un cambiamento di stile per Francesco Totti sui social
Il gesto dell'ex calciatore arriva dopo un'estate che ha già messo la coppia al centro dell'attenzione, complice uno scatto pubblicato lo scorso 3 agosto durante una vacanza tra le montagne, immortalata a letto in un momento decisamente più privato e personale rispetto a quanto Francesco Totti abbia mai condiviso in passato. Per gran parte della carriera, infatti, l'ex capitano giallorosso ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla propria vita sentimentale, anche durante il ventennale matrimonio con Ilary Blasi.
Solo con la separazione, e con l'attenzione mediatica che ne è seguita, Totti ha iniziato ad aprirsi maggiormente al racconto pubblico di sé, un cambiamento che sembra essersi consolidato proprio nella relazione con Noemi Bocchi, più abituata a raccontarsi attraverso i social. Uno stile diverso, insomma, che accompagna oggi anche i momenti più semplici, come un compleanno da festeggiare con un pensiero pubblico e sincero, lontano dalla riservatezza che per anni aveva caratterizzato la sua immagine pubblica.