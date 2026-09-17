Ilary Blasi e i suoi tre abiti da sposa: svelati tutti i dettagli

Realizzati tutti da Ermanno Scervino, l’ispirazione per il primo abito da sposa di Ilary ha preso forma dalla location della cerimonia, la Terrazza dell’Infinito di Ravello, luogo incantato sospeso tra cielo e terra che ha fatto da scenario ideale per un abito che sembra appartenere a un sogno. Protagonista è il corsetto, caratterizzato da una profonda punta vittoriana. Se da una parte richiama l’immaginario delle grandi nozze del passato, la generosa V interrompe la compostezza della costruzione tradizionale e ne rinnova il significato in una dichiarazione di stile. La silhouette è scolpita, esalta il punto vita e crea un contrasto intenso tra il rigore della struttura e la delicatezza del pizzo. Lo stesso motivo prosegue verso l’alto avvolgendo la base del collo e dà vita, come anche sulle maniche, a un effetto smerlato che si posa sulla pelle. La gonna, ampia e sontuosa, è realizzata in duchesse di seta. A sostenerla, una struttura interna composta da sottogonne, arricchite da lavorazioni a ruche, per un movimento morbido e arioso. Menzione speciale per il velo, realizzato in tulle e impreziosito lungo i bordi dallo stesso pizzo rebrodè applicato a mano sul corsetto e sulle décolleté, realizzate custom made per l’evento.