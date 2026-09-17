Ilary Blasi e i suoi tre abiti da sposa: svelati tutti i dettagli

Ilary Blasi nelle fasi di preparazione e con il primo dei suoi tre abiti da sposa per le nozze con Bastian Muller (courtesy of Ermanno Scervino) © Ufficio stampa
Ilary Blasi ha indossato tre abiti da sposa per il suo "sì" a Bastian Muller. Creazioni realizzate su misura per lei, nate da un immaginario romantico. Ecco le ispirazioni da cui sono nati, le mani sapienti che hanno dato forma alle lavorazioni preziose, la maison italiana che li ha concepiti.
Ilary Blasi, il primo abito da sposa è un sogno romantico
Realizzati tutti da Ermanno Scervino, l’ispirazione per il primo abito da sposa di Ilary ha preso forma dalla location della cerimonia, la Terrazza dell’Infinito di Ravello, luogo incantato sospeso tra cielo e terra che ha fatto da scenario ideale per un abito che sembra appartenere a un sogno. Protagonista è il corsetto, caratterizzato da una profonda punta vittoriana. Se da una parte richiama l’immaginario delle grandi nozze del passato, la generosa V interrompe la compostezza della costruzione tradizionale e ne rinnova il significato in una dichiarazione di stile. La silhouette è scolpita, esalta il punto vita e crea un contrasto intenso tra il rigore della struttura e la delicatezza del pizzo. Lo stesso motivo prosegue verso l’alto avvolgendo la base del collo e dà vita, come anche sulle maniche, a un effetto smerlato che si posa sulla pelle. La gonna, ampia e sontuosa, è realizzata in duchesse di seta. A sostenerla, una struttura interna composta da sottogonne, arricchite da lavorazioni a ruche, per un movimento morbido e arioso. Menzione speciale per il velo, realizzato in tulle e impreziosito lungo i bordi dallo stesso pizzo rebrodè applicato a mano sul corsetto e sulle décolleté, realizzate custom made per l’evento.
Il secondo abito di Ilary Blasi: lo slip dress
Firma iconica delle collezioni di Ermanno Scervino, lo slip dress realizzato in raso di seta scivola sul corpo seguendo la silhouette naturale di Ilary. La semplicità della costruzione esalta la preziosità della materia, lasciando che la seta catturi la luce a ogni movimento. Sul retro la schiena è svelata da una profonda scollatura a V chiusa in un fiocco, elemento di sorpresa, dettaglio romantico e distintivo dell’abito. Guanti oltre il gomito e décolleté sempre custom made, anch’essi realizzati con lo stesso raso di seta, estendono la luminosità dell’abito e ne rafforzano l’armonia creando una continuità preziosa tra tessuto, accessori e silhouette.
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Ilary Blasi con uno dei suoi tre abiti da sposa per le nozze con Bastian Muller (courtesy of Ermanno Scervino)
Tutta la femminilità di un abito maschile per il terzo abito di Ilary Blasi
Terza creazione protagonista delle nozze di Ilary, giacca e gonna in cady dalla costruzione sartoriale e dal taglio maschile reinterpretato in chiave femminile. La silhouette a clessidra accentua con precisione il punto vita e conferisce alla figura un’eleganza scultorea. Sotto la giacca, un top in seta e pizzo introduce una nota di sensualità: spalline sottili e una linea essenziale, richiamano il tema della lingerie esibita, elemento distintivo della maison Ermanno Scervino. La sensualità del pizzo, accostata alla luminosità della seta, crea un contrasto con la struttura rigorosa della giacca. Ai piedi, ancora décolleté custom made bianche in pelle lucida a completare il look luminoso e impeccabile, richiamando la purezza dell’occasione.