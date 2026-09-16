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Ilary Blasi e Bastian Muller, l'album delle nozze sui social

16 Set 2026 - 08:20
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Ilary Blasi ha postato sui social una carrellata di foto delle sue nozze con Bastian Muller. Sei immagini dove i due neosposi appaiono sorridenti, felici e innamorati e una semplice didascalia: un cuore rosso.