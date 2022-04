Moda uomo, lo stile dei Beckham: come vestirsi per un matrimonio

Nel giorno del "sì", sebbene l'attenzione sembri concentrarsi soprattutto intorno alla sposa, anche l'abito per lui ha assoluta importanza. Vediamo allora qualche regola base da seguire per orientarsi meglio nella scelta. A partire da quella fatta da Brooklyn Beckham (e dagli altri uomini di casa) per le nozze appena celebrate con Nicola Peltz.





COME SCEGLIERE L'ABITO DELLO SPOSO (E DEGLI INVITATI)

tre elementi essenziali

coordinati nelle scelte

- Innanzitutto, quando si è alle prese con l'abito da indossare per un matrimonio, festeggiati e invitati devono tener presente: il momento della giornata in cui si svolge la cerimonia, la location e l'eventuale tema della festa. Per lo sposo è fondamentale anche parlare con la sposa, per esseredi stile, colore e tessuti.

Se la cerimonia si svolge

in mattinata o nel primo pomeriggio

riservato il gilet

di vernice

, l'abito dello sposo può anche discostarsi dal classico nero: sono indicate, ad esempio, tonalità più chiare come l'azzurro ma comunque classiche e senza tempo. A lui, e non agli invitati, è. Le scarpe, eleganti, sono quelle

Se la cerimonia è formale e si svolge entro le 18, la soluzione da preferire per lo sposo è

sicuramente il tight

tre pezzi colorati

. Stando al galateo, dovranno indossarlo anche il padre, i fratelli e i testimoni. Per gli invitati, dopo le 18, va bene anche lo smoking. In caso, invece, di festeggiamenti e location meno formali (come, ad esempio, per i matrimoni in spiaggia), sì anche ad abitie in tessuti come il lino.

LA SCELTA DI BROOKLYN (E DEGLI ALTRI BECKHAM)

frac personalizzato

- Brooklyn Beckham per il giorno del "sì" ha indossato unDior in lana nera con revers a lancia della collezione uomo con catena argentata e pantaloni abbinati con riga in raso. Il gilet, il fazzoletto da taschino, la camicia con colletto a punta con piqué di plastron e il papillon in cotone bianco, scarpe derby in pelle lucida nera.

David, Romeo e Cruz Beckham hanno indossato

uno smoking

Dior in lana nera con revers a lancia della collezione uomo, una camicia Demi-Mesure in cotone bianco con colletto classico con piqué di plastron, un papillon in seta nera, una fascia da smoking in seta nera e un paio di derby in pelle verniciata nera.

Nella foto: Brooklyn, David, Romeo e Cruz Beckham in Dior by Kim Jones per le nozze di Brooklyn con Nicola Peltz, celebrate a Palm Beach, in Florida (© Courtesy of Vogue Photo by German Larkin)