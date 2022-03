Moda uomo, l'abito maschile: come sceglierlo del colore giusto

I colori di un completo da uomo sono diversi e ciascuno ha un proprio significato, va indossato in determinati contesti e circostanze. Il rischio di vestire in maniera inappropriata è davvero dietro l'angolo: ecco allora poche, semplici, regole di base per orientarsi e fare la scelta giusta .

L'ABITO NERO

occasioni più formali ed eleganti

investire sulla qualità

L'ABITO BLU

sicurezza e affidabilità

- Il completo da uomo nero è il grande classico da riservare alle. Sicuramente indicato per eventi in programma in serata e di notte, come visto anche sul red carpet dell'ultima edizione degli Oscar . Il consiglio è di, del tessuto e della fattura sartoriale, così da poterlo indossare in maniera impeccabile anche per diversi anni.- Più versatile rispetto al nero è l'abito blu, indicato in particolare sul lavoro, per le riunioni e nei convegni. Si ritiene trasmetta, infatti, professionalità, autorevolezza,. Altro caposaldo dell'eleganza maschile, presenta il vantaggio di poter rendere il look più casual e sportivo se abbinato a t-shirt e sneakers.

L'ABITO GRIGIO

Attenzione alle tonalità

L'ABITO BIANCO

di giorno

per i mesi più caldi

- Molto amati dagli uomini sono anche i completi grigi.: i più scuri vanno riservati alla sera. Di conseguenza, quelli chiari si portano bene al mattino e in giornata. Ad ogni modo, si tratta di colori che comunicano lealtà e affidabilità.- Infine, quando indossare l'abito bianco? Sicuramente, facendo ovviamente molta attenzione, per non correre il rischio di sporcarsi (cosa che avviene con grandissima facilità). Ottima opzione, insieme agli altri colori chiari,e anche per occasioni più casual.

Nella foto, il supermodello e attore spagnolo Jon Kortajarena