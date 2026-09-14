Ilary Blasi parla delle nozze con Bastian Muller: "La seconda volta sei più cosciente"

Blasi torna indirettamente anche su quella fase della sua vita, respingendo però l'idea che il nuovo matrimonio rappresenti una risposta al passato. "Non è che uno debba essere felice per fare un dispetto agli altri. Non è una questione di vendetta o rivincita", ha chiarito. Per la conduttrice, felicità e momenti difficili fanno semplicemente parte dello stesso percorso: "Ci sono momenti in cui uno, magari, è più triste, e momenti in cui, invece, è più felice. È tutto un up and down. La regola è che la vita va avanti".