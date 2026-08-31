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Festa esclusiva

Ilary Blasi a Maiorca per l'addio al nubilato?

La conduttrice vola in Spagna con sorelle e amiche prima del matrimonio con Bastian Muller, previsto il 13 settembre a Villa Cimbrone

31 Ago 2026 - 11:43
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Barca, spiaggia e feste esclusive: il weekend appena trascorso da Ilary Blasi a Maiorca profuma decisamente di addio al nubilato, anche se ufficialmente nessuno l'ha ancora dichiarato apertamente. Coerente con il riserbo che sta accompagnando tutta l'organizzazione delle sue seconde nozze, la conduttrice ha scelto la Spagna per un fine settimana tra sorelle, sole e amiche, lontano per una volta dal futuro marito Bastian Muller.

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Un weekend tra sorelle e amiche lontano da Bastian

 Ad accompagnare Ilary Blasi in questa parentesi maiorchina non c'era il compagno, ma le sorelle Melory e Silvia, la sua storica manager e un gruppo ristretto di amici. Proprio le sorelle hanno pubblicato sui social alcune immagini della trasferta, accompagnate da una frase che parla da sola: "Quello che succede a Maiorca, rimane a Maiorca", rimando neanche troppo velato al celebre motto legato a Las Vegas.

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Il gruppo è stato avvistato anche al Tabana, locale noto proprio per ospitare feste e cene organizzate in vista di matrimoni imminenti, un dettaglio che rafforza ulteriormente i sospetti sulla natura della gita.

Le nozze riservate con Bastian Muller a Villa Cimbrone

 La festa arriva dopo settimane di indiscrezioni sul matrimonio, ufficializzato solo di recente con le pubblicazioni al Comune di Roma per il 13 settembre, occasione in cui è emerso anche un dettaglio curioso: Bastian Muller non è nato nel 1987 come si pensava, ma nel 1986, avendo compiuto quarant'anni lo scorso marzo.

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A differenza delle nozze con Francesco Totti, trasmesse in diretta televisiva ventun anni fa, questa volta Ilary Blasi punta alla massima riservatezza: gli inviti per la cerimonia a Villa Cimbrone, a Ravello, sarebbero stati spediti da pochi giorni a una cerchia ristrettissima, tra cui i figli Chanel, Cristian e Isabel, ma senza Francesco Totti, mentre tra le amiche più strette potrebbero comparire anche Michelle Hunziker e la collega Selvaggia Lucarelli, complice il fatto che pochi giorni dopo dovrebbe prendere il via anche la nuova edizione del Grande Fratello.

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