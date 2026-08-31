Barca, spiaggia e feste esclusive: il weekend appena trascorso da Ilary Blasi a Maiorca profuma decisamente di addio al nubilato, anche se ufficialmente nessuno l'ha ancora dichiarato apertamente. Coerente con il riserbo che sta accompagnando tutta l'organizzazione delle sue seconde nozze, la conduttrice ha scelto la Spagna per un fine settimana tra sorelle, sole e amiche, lontano per una volta dal futuro marito Bastian Muller.