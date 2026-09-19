Mauro Corona: "Sono un uomo che ha tradito"

"Non so se mia moglie mi abbia mai perdonato, non glie l'ho mai chiesto. Ho chiesto scusa tutte le volte che ho tradito ma la vita va vissuta approfittando di essa, che vi piaccia o no" prosegue. Durante l'intervista lo scrittore parla anche della scomparsa di suo fratello: "La sua morte non mi ha mai abbandonato. Era andato via di casa che era piccolo, mio padre con noi era violento e la situazione a casa era un incubo".