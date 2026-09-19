Mauro Corona: "Sono un uomo che ha tradito"

Ospite a "Verissimo" Mauro Corona, ospite fisso nella trasmissione di Rete 4 "È Sempre Cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, si racconta a Silvia Toffanin. "Sono un uomo che ha tradito, tutti tradiamo. Ho tradito mia moglie ma anche i miei amici. Nella vita ti capitano delle occasioni in cui furbescamente attui il tradimento ma non cerco il perdono dagli altri" confida alla conduttrice.
"Non so se mia moglie mi abbia mai perdonato, non glie l'ho mai chiesto. Ho chiesto scusa tutte le volte che ho tradito ma la vita va vissuta approfittando di essa, che vi piaccia o no" prosegue. Durante l'intervista lo scrittore parla anche della scomparsa di suo fratello: "La sua morte non mi ha mai abbandonato. Era andato via di casa che era piccolo, mio padre con noi era violento e la situazione a casa era un incubo".
"Mia madre se ne andò dopo tre coma di legnate. Io e mio fratello restammo da soli con nostro padre che ci legava al palo per sei o sette ore al giorno se sbagliavamo anche a mungere le capre. Quando mio fratello se ne andò morì due mesi dopo, fu ritrovato morto annegato in una piscina con un taglio in testa. Morì annegato ma qualcuno lo aveva colpito durante una rissa, la sua morte fu archiviata ma non era conosciuta" conclude Mauro Corona.